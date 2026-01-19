Размер шрифта
Общество

Краснов предложил изменить порядок обжалования решений мировых судей

Краснов: система обжалования судебных решений должна быть пересмотрена
Пресс-служба ВС РФ

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ», что ВС может пересмотреть систему обжалования судебных решений.

По его словам, изменения позволят повысить доступность этой процедуры для граждан. Сейчас граждане часто не могут приехать в удаленные кассационные суды из-за логистических и финансовых трудностей. К примеру, решения мировых судей Красноярского края нужно обжаловать в Кемерово, который находится за тысячи километров.

«Необходимо установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов», — подчеркнул Краснов.

Он также говорил, что кадровые перестановки на некоторых значимых должностях в судебной системе России мотивированы стремлением к повышению эффективности ее работы и не означают утраты преемственности.

По словам Краснова, судебная система представляет собой живой организм и не может оставаться статичной. Судья отметил, что кадровые перестановки не являются показателем утраты преемственности, однако приток в систему новых компетентных специалистов крайне важен.

Глава Верховного суда РФ добавил, что кадровая политика напрямую зависит от изменений в структуре правовых отношений и цифровой трансформации различных сфер жизни.

Ранее адвокат рассказал, что изменится в российской правовой сфере в новом году.
 
