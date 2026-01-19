Няня из детского сада погубила ребенка за пять дней до его первого дня рождения

В США 18-летняя няня душила младенцев в детсаду и погубила одного ребенка

В США сотрудница детского сада душила детей ради привлечения внимания. Одного не спасли, пишет Daily Mirror.

Маленькому Харви Муклебусту оставалось ровно пять дней до первого дня рождения, но 18-летняя няня Теа Лудемия Рассел из детского сада в городе Савидж, штат Миннесота, жестоко расправилась с ним.

В полиции установили, что девушка, которая проработала в детсаду лишь три недели, за это время трижды душилa детей. Третий раз стал фатальным, и Харви не выжил. Мотивом няни было привлечение внимания к своей собственной персоне, уверены правоохранители.

В сентября они отреагировали сообщение из детсада о девочке, у которой изо рта шла кровь и пена. В этот момент с малышкой находилась Теа, именно она сообщила в экстренные службы, что та не дышит.

К моменту прибытия полицейских девочка начала дышать, а родители затем отвезли ее в больницу. В полиции заявили, что первоначально это выглядело как медицинский приступ — ребенка осмотрели и отпустили, и в выходные он чувствовал себя нормально.

Однако уже 22 сентября няня вновь вызвала полицию, на этот раз сообщив, что не дышит Харви. Врачам не удалось его спасти, и Рассел заподозрили в причинении вреда. Оказалось, няня контактировала с каждым из пострадавших детей непосредственно перед тем, как им становилось плохо.

В середиине этого месяца Рассел задержали. Признала ли она свою вину, не уточняется.

