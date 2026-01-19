В США узнали, чего боится Европа в ситуации с Гренландией

WSJ: в ЕС боятся, что Трамп после Гренландии захочет другие территории Европы

Лидеры некоторых стран — членов Евросоюза считают, что если президент США Дональд Трамп получит Гренландию, то другие европейские территории могут стать следующей его целью. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Некоторые лидеры ЕС, многие из которых являются членами НАТО, опасаются, что если блок позволит Трампу взять под контроль Гренландию, другие европейские территории могут стать следующими», — говорится в статье.

Сложившаяся ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на ситуации с Украиной, отмечает WSJ.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте провел разговор с американским президентом. Они обсудили безопасность в Гренландии и Арктике.

До этого министру финансов США Скотта Бессента задали вопрос, что важнее для нацбезопасности страны — Гренландия или НАТО. Он назвал это «явно неправильным выбором» и заверил, что США останутся частью альянса. При этом по поводу опасений европейских лидеров в связи с действиями в отношении острова глава минфина сказал, что они поменяют свое мнение.

Ранее Макрон предупредил о «цепной реакции» в случае аннексии Трампом Гренландии.