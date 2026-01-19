Крещенские купания: как россияне окунались в прорубь

В ночь на Крещение по всей стране прошли традиционные купания. Для безопасности участников у купелей дежурили спасатели и медики, а сами купания стали одним из самых зрелищных событий праздничных дней.

Крещение Господне православные верующие отмечают 19 января (6 января по старому стилю). Этот праздник, наряду с Пасхой, относится к числу древнейших в христианской традиции и в России неизменно сопровождается обрядом крещенских купаний. Верующие окунаются в ледяную воду в специально оборудованных и освящeнных прорубях.

