Более 70 пострадавших при столкновении поездов в Испании остаются в больницах

В больницах Испании остаются 73 пострадавших при столкновении поездов

Более 70 пострадавших в результате столкновения поездов в Испании остаются в больницах. Об этом сообщил испанский телеканал RTVE.

Большинство пострадавших доставлены в больницы Кордовы, значительная часть из них – в больницу имени королевы Софии.

«Согласно последнему медицинскому отчету, в общей сложности 73 человека остаются в больнице, 24 из них – в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних», — говорится в публикации.

По данным RTVE, в результате железнодорожной катастрофы 39 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Вечером 18 января в испанской провинции Кордова произошло лобовое столкновение двух высокоскоростных поездов Iryo и Alvia. Первый сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, по которому в этот момент следовал встречный состав. Причина произошедшего неизвестна, но эксперты называют это необычным.

Ранее министр транспорта Испании назвал странным столкновение двух поездов.