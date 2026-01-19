Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Более 70 пострадавших при столкновении поездов в Испании остаются в больницах

В больницах Испании остаются 73 пострадавших при столкновении поездов
ibuprofeno600mg/X/Reuters

Более 70 пострадавших в результате столкновения поездов в Испании остаются в больницах. Об этом сообщил испанский телеканал RTVE.

Большинство пострадавших доставлены в больницы Кордовы, значительная часть из них – в больницу имени королевы Софии.

«Согласно последнему медицинскому отчету, в общей сложности 73 человека остаются в больнице, 24 из них – в тяжелом состоянии, включая четырех несовершеннолетних», — говорится в публикации.

По данным RTVE, в результате железнодорожной катастрофы 39 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

Вечером 18 января в испанской провинции Кордова произошло лобовое столкновение двух высокоскоростных поездов Iryo и Alvia. Первый сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, по которому в этот момент следовал встречный состав. Причина произошедшего неизвестна, но эксперты называют это необычным.

Ранее министр транспорта Испании назвал странным столкновение двух поездов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27653869_rnd_5",
    "video_id": "record::9c5f71a3-69e9-460e-aa9d-7356ed6f7a2e"
}
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+