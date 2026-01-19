В Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

Силовики задержали в Иркутской области подозреваемого в поджоге объекта инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что к моменту появления оперативников злоумышленник успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве, но ему не удалось.

По ее данным, в конце сентября с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Он поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный счет.

Затем ему позвонил фейковый сотрудник ФСБ, который заявил о переводе средств на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в «спецмероприятии», связанном с поджогом объекта инфраструктуры.

Как заявила Волк, юноша выполнил указания куратора и поджег одну подстанцию связи, после чего направился к следующей, где был задержан.

Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Парню грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Мурманске мошенники убедили 18-летнюю девушку поджечь призывной пункт.

Ранее прокуратура Чувашии обвинила подростка в поджоге автомобиля правоохранителя.