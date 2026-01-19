СМИ: лидеры стран Европы обсуждают действия Трампа в чате

Лидеры стран Европы, в том числе члены «коалиции желающих», обсуждают действия президента США Дональда Трампа в групповом чате. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на собственный источник.

Издание отмечает, что лидеры европейских государств, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «постоянно друг другу пишут» в групповом чате.

«Когда все происходит быстро, сложно сохранять координацию, этот групповой чат является очень эффективным. Это многое говорит о личных отношениях и показывает, как они важны», — сказал Politico анонимный источник.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский также общается через «тестовые чаты» с лидерами европейских стран.

«Изначально «коалиция желающих» создавалась ради Украины. Но она сформировала близкие связи с ключевыми личностями в столицах», — отметил неназванный дипломат.

Издание считает, что этот формат общения, возможно, станет основой для нового альянса по обеспечению безопасности в эпоху, когда Соединенные Штаты «больше не поддерживают НАТО и безопасность Европы».

Тем временем американская газета The Wall Street Journal написала, что лидеры некоторых стран — членов Европейского союза считают, что если американский президент получит Гренландию, то другие европейские территории могут стать следующей его целью.

Ранее Макрон предупредил о «цепной реакции» в случае аннексии Трампом Гренландии.