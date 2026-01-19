Россиянам рассказали, как поделить имущество при разводе

По умолчанию все, что куплено в браке, считается совместной собственностью и делится при разводе поровну, если иное не закреплено брачным договором. Об этом «Газете.Ru» сообщила адвокат по семейному праву юридической компании Stepanov GROUP Инна Рахманова.

Она пояснила, что любые исключения из правила 50/50 нужно доказывать в суде: например, если один из супругов настаивает, что конкретная вещь была его личной или что доли должны быть неравными.

«В основе таких споров лежит презумпция совместной собственности: общим считается практически все, что супруги приобрели во время брака на доходы одного или обоих, включая недвижимость, технику, бизнес и другие активы. Второй важный принцип — это презумпция согласия: если один супруг распоряжается совместно нажитым движимым имуществом, предполагается, что второй в курсе и не возражает. Для сделок с недвижимостью требуется нотариальное согласие, и это правило действует в обе стороны», — отметила Рахманова.

По ее словам, аналогично рассматриваются и долги: обязательства, возникшие в браке, могут признать общими, если заемные средства шли на нужды семьи, если только второй супруг заранее письменно не заявил об отсутствии согласия.

Имущество, приобретенное до брака, к общему не относится, но возможна компенсация, если второй супруг в браке вложил в него значительные средства, предупредила Рахманова. Например, при серьезных неотделимых улучшениях суд чаще не делит сам объект, а определяет денежное возмещение: при вложениях на 5 млн рублей компенсация может составить 2,5 млн рублей тому, кто участвовал в улучшениях, пояснила адвокат.

Чтобы разделить имущество, Рахманова рекомендовала начать с определения его стоимости: без оценки невозможно оформить нотариальное соглашение, а в суде при споре по цифрам могут назначить независимую экспертизу. Раздел оформляется только двумя способами: через нотариуса по соглашению о разделе имущества или через суд, констатировала адвокат.

Устные договоренности юридической силы не имеют, заключила эксперт.

Ранее адвокат назвала причину, почему суды редко разлучают ребенка с матерью после развода.