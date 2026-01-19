Россиян предупредили об очень сильных магнитных бурях

Во вторник, 20 января, на Земле обрушатся магнитные бури класса G3/G4. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Выброс летит фронтально в сторону Земли. <...> Предварительно, придет к Земле 20 января. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Отметка G4 означает «очень сильную» магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

Накануне вечером в лаборатории заявили, что на Солнце происходит вспышка высшего балла X.

11 января ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, представляют ли угрозу для людей взрывы на Солнце. По его словам, есть события на Солнце, которые могут отразиться на их состоянии. Ученый пояснил, что это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму. Если ее сгустки достигают Земли и они достаточно мощные, то они способствуют образованию магнитной бури.

Также эксперт обратил внимание, что магнитные бури могут влиять на состояние человека. Они сказываются на некоторых людях, которых «меньшинство», отметил Эйсмонт.

