Россияне рассказали о своих финансовых целях на 2026 год

Более половины опрошенных россиян (52%) собираются копить деньги. К такому заключению пришли эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» в ходе опроса. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

29% собираются создать финансовую подушку безопасности. Тем временем у 19% в приоритете другие цели: 8% будут откладывать часть дохода на отдых, столько же соотечественников формируют сбережения на приобретение автомобиля. Оставшиеся 3% респондентов копят на другую дорогостоящую покупку.

Часть опрошенных россиян (12%) рассматривают в качестве финансовой цели на 2026 год оформление ипотеки и приобретение недвижимости, однако сдерживающим фактором здесь выступают все еще высокие процентные ставки по кредитам. В частности, 8% участников исследования намерены взять кредит на покупку только при условии снижения кредитных ставок. Вместе с тем 19% участников опроса, напротив, собираются погасить обязательства перед кредиторами в 2026 году, чтобы улучшить свою финансовую историю.

Каждый десятый опрошенный выбрал инвестиции на фондовом рынке в качестве финансовой цели на 2026 год. Преимущественно в этой группе оказались респонденты в возрасте от 30 до 40 лет, при этом доли мужчин и женщин составили 55% и 45% соответственно. Драйвером роста интереса к инструментам фондового рынка выступает смягчение денежно-кредитной политики: со снижением ставок по банковским вкладам и накопительным счетам пользователи начинают обращать внимание на более широкий пул инвестиционных инструментов, позволяющих сохранить высокую доходность.

В опросе приняли участие 3000 россиян старше 18 лет, проведенном в первую рабочую неделю января.

Ранее россиянам рассказали, как накопить 1 млн рублей.