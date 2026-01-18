Обломки дрона упали на пятиэтажку в Беслане. Что известно о происшествии

Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома в Беслане, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью», — говорится в посте Меняйло в Telegram.
Крыша и окна здания повреждены, возгорания не произошло. В постоянном режиме работает оперативный штаб. Жильцов дома временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.
Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие, полагаясь исключительно на официальные источники информации.
Позже Меняйло уточнил данные по числу пострадавших: их трое — двое детей и один взрослый.
«Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев уточнил, что обломки дрона не повредили несущие конструкции, поэтому в ближайшее время будет проведен ремонт кровли здания.
«По результатам проведенного обследования было установлено повреждение крыши многоэтажного дома и остекления оконных проемов. Возгорания здания не произошло, несущие конструкции не повреждены... Осуществляется уборка мусора, утепление здания. В ближайшее время планируется проведение ремонта кровли здания», — сообщил он.
Получившее повреждения здание находится всего в 150 метрах от железнодорожной станции, рядом также расположены церковь Святого Георгия, мемориал Великой Отечественной войны и детские площадки, сообщила «Российская газета».
По словам очевидцев, дрон летел очень низко, потом неожиданно произошел взрыв. Они услышали громкий хлопок, гул, звуки бьющегося стекла, но потом все затихло.
Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать атаку как преступление против мирных жителей республики Северная Осетия — Алания.
«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — проинформировал СК.
В ночь на 18 января российские средства ПВО сбили 63 украинских беспилотника, из них шесть — над территорией Северной Осетии, сообщило Минобороны РФ.
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас они работают в штатном режиме.
«На большие расстояния»
Атакой на Северную Осетию Киев пытается показать свои дальнобойные возможности, считает военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Я думаю, это связано с тем, чтобы показать, что они имеют возможности действовать на больших расстояниях, несмотря на неудачи на фронте. Я думаю, что беспилотники эти самолетного типа. Не думаю, что их было много», — заявил он.
По словам Дандыкина, в приоритете ВСУ стоят атаки на южные регионы России. Эти БПЛА «прилетели, на Черном море развернулись и дошли до Осетии», считает он.