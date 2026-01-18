Обломки дрона упали на пятиэтажку в Беслане. Что известно о происшествии

В Беслане три человека пострадали при падении беспилотника на жилой дом

Обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом в Беслане. Местные власти экстренно эвакуировали 70 человек. В результате падения обломков пострадали три человека, в том числе двое детей. СК России начал расследовать преступление против мирных жителей республики. Подробности о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

Обломки беспилотника упали на крышу многоэтажного дома в Беслане, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

« В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью», — говорится в посте Меняйло в Telegram.

Крыша и окна здания повреждены, возгорания не произошло. В постоянном режиме работает оперативный штаб. Жильцов дома временно разместили в школе №6 и обеспечили горячим питанием.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие, полагаясь исключительно на официальные источники информации.

Позже Меняйло уточнил данные по числу пострадавших: их трое — двое детей и один взрослый.

«Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев уточнил, что обломки дрона не повредили несущие конструкции, поэтому в ближайшее время будет проведен ремонт кровли здания.

«По результатам проведенного обследования было установлено повреждение крыши многоэтажного дома и остекления оконных проемов. Возгорания здания не произошло, несущие конструкции не повреждены... Осуществляется уборка мусора, утепление здания. В ближайшее время планируется проведение ремонта кровли здания», — сообщил он.

Получившее повреждения здание находится всего в 150 метрах от железнодорожной станции, рядом также расположены церковь Святого Георгия, мемориал Великой Отечественной войны и детские площадки, сообщила «Российская газета».

По словам очевидцев, дрон летел очень низко, потом неожиданно произошел взрыв . Они услышали громкий хлопок, гул, звуки бьющегося стекла, но потом все затихло.

Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать атаку как преступление против мирных жителей республики Северная Осетия — Алания.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — проинформировал СК.

В ночь на 18 января российские средства ПВО сбили 63 украинских беспилотника, из них шесть — над территорией Северной Осетии, сообщило Минобороны РФ.

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас они работают в штатном режиме.

«На большие расстояния»

Атакой на Северную Осетию Киев пытается показать свои дальнобойные возможности , считает военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я думаю, это связано с тем, чтобы показать, что они имеют возможности действовать на больших расстояниях, несмотря на неудачи на фронте. Я думаю, что беспилотники эти самолетного типа. Не думаю, что их было много», — заявил он.

По словам Дандыкина, в приоритете ВСУ стоят атаки на южные регионы России. Эти БПЛА «прилетели, на Черном море развернулись и дошли до Осетии», считает он.