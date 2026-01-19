Суд вынес приговор россиянину за шпионаж в пользу Швеции

Суд приговорил к 13 годам колонии инженера предприятия ОПК за шпионаж для Швеции

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Михаила Взводнова по делу о шпионаже в пользу Швеции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вторым апелляционным судом общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставлен без изменений обвинительный приговор <...> осужденному за государственную измену в форме шпионажа», — говорится в сообщении.

Осужденный также получил штраф на сумму 250 тыс. рублей. Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком на год.

Как отметили в ФСБ, 60-летний гражданин РФ, который имеет вид на жительство в Финляндии, собирал и передавал данные военно-технического характера представителям Службы разведки и безопасности Швеции (MUST).

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первые шесть месяцев 2025 года в России были осуждены за государственную измену 105 граждан страны, а за шпионаж были вынесены приговоры 11 иностранцам.

