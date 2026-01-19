Размер шрифта
Цены на серебро обновили исторический рекорд

Стоимость серебра в мире впервые поднялась выше $94 за унцию
Владимир Трефилов/РИА Новости

Биржевая цена на серебро в четверг, 15 января, впервые превысила $94 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нью-йоркскую биржу Comex.

В тот день в ходе торгов котировки металла поднимались до нового исторического максимума в $94,35.

Позже показатель снизился, однако в понедельник (19 января) утром цены на серебро вновь растут. По состоянию на 7:18 мск цена мартовского фьючерса на металл поднималась на 5,33% относительно предыдущего закрытия, достигнув $93,243 за унцию.

Одновременно стоимость февральского фьючерса на золото росла на $73,76 по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии (на 1,6%) — до $4669,14 за тройскую унцию.

До этого начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что рост интереса к покупке серебра объясняется в первую очередь геополитической ситуацией в мире. По его мнению, эта тенденция в ближайшее время сохранится, а обновление исторических максимумов в ближайшее время может продолжиться. Изменится ситуация при корректировке пропорции цен серебра к золоту, пояснил Соболев.

Ранее криминалист предупредил о возможном росте числа краж из-за подорожания серебра.
 
