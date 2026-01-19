Иванников: Красный Лиман может быть взят под контроль в РФ в течение двух недель

Красный Лиман может перейти под контроль Вооруженных сил России в ближайшие две недели. Об этом в интервью aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Красный Лиман в течение ближайших двух недель. То есть не исключено, что до конца января этот населенный пункт будет под полным контролем Вооруженных сил РФ», — отметил эксперт.

Он считает, что взятие под контроль этого населенного пункта является перспективной задачей для российской армии, которая ведет активное продвижение в этом районе. Иванников отметил, что противник в Красном Лимане терпит существенные потери.

18 января глава Донецкой народной республики рассказал об освобождении населенного пункта Закотное, открывшего ВС РФ путь к Славянску, до которого остается порядка 30 километров, и к Красному Лиману, до которого еще меньше — 16 километров.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что освобождение Закотного позволит российским бойцам уничтожить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Ямполя и снизить число атак противника по соседней Луганской народной республике.

Ранее Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов в 2025 году в ДНР.