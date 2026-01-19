Евросоюз (ЕС) не имеет морального права указывать России, как себя вести. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю, опубликованном в его YouTube-канале.

«Россия не ожидает и не должна ожидать никаких разрешений от Евросоюза», — сказал он.

По словам журналиста, современная Европа, подобно Украине, превратилась в диктатуру, при которой всем управляют правительства, которые никто не избирал. Боуз добавил, что даже в наиболее антироссийских кругах никто не станет утверждать, что ЕС сохранил за собой моральный авторитет.

До этого журналисты китайской газеты Global Times писали, что ЕС на фоне угроз США Гренландии занимается «покорным попустительством» и проявляет терпимость по отношению к Штатам. По мнению авторов материала, это показывает злоупотребление «двойными стандартами» и стратегическую «бесхребетность» Европы.

Отмечалось, что ЕС при этом считает соперником Китай и планирует «заставить» государства-члены постепенно «выводить из эксплуатации» оборудование китайского производства. В связи с этим журналисты пришли к выводу, что ЕС «ослеплен когнитивным искажением» и использует «политические манипуляции для подрыва нормального двухстороннего экономического и торгового сотрудничества».

