В Госдуме поддержали идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР

Депутат Аксененко назвал рабочей схемой идею выдавать молодым семьям квартиры, как в СССР
Идея выдавать молодым семьям квартиры по социальному найму, как в СССР, — рабочая, поскольку российским властям нужно перестать «кормить» банки субсидиями для ипотек с большими процентами. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Подобную инициативу я вносил уже неоднократно. Считаю, что идея жилья соцнайма и выдачи квартир молодым и/или многодетным семьям — очень даже рабочая схема. Банковские аппетиты растут с каждым годом все больше, и все чаще мы замечаем, что финорганизации не подвластны уже совсем никому — даже Центробанку, который вроде как является банковским регулятором. Так зачем государству продолжать их кормить? Вместо субсидий под ипотеки с невероятными процентами не лучше ли направить эти средства непосредственно на застройку домов для конкретных нужд: для выдачи квартир молодым и многодетным семьям, военным, которые стоят в очередях на жилье десятилетиями, молодым специалистам дефицитных отраслей, для которых даже первоначальный взнос по ипотеке вообще недоступен? Абсолютно солидарен, что это будет куда более стабильный и действенный способ поддержки. Нужно не в кабалу людей гнать, а помогать реально. Тем более, что поддержку семей и рост демографии президент России Владимир Путин определил первостепенной задачей», — сказал он.

18 января владелец и гендиректор ГК «Добро», эксперт по развитию территорий и девелопменту Иван Богатов заявил, что молодым семья нужно выдавать квартиры, как в СССР. По его мнению, родителей не получится мотивировать рожать, если им предстоит долгие годы жить в студии и платить кредит. Господдержка должна создавать у граждан понятное ощущение, что заводить детей не разорительно, а главный фактор в этом — собственное жилье приемлемого качества, считает он. В качестве альтернативы Богатов предложил направлять бюджетные средства не на поддержку банковских ставок, а на строительство жилья с последующей передачей его молодым семьям на условиях социального найма.

Ранее в Госдуме заявили, что льготная ипотека не сделает жилье в России доступным.

