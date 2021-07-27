Петербуржец сжег кафе из-за конфликта с официантами

Мужчина поджег кафе в Красносельском районе Петербурга из-за конфликта с официантами, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

Утром 25 июля в кафе на проспекте Ветеранов произошел пожар, ущерб составил более 7,5 млн рублей. Здание сгорело полностью, в результате никто не пострадал.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 31-летнего мужчину», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что правоохранители также задержали женщину, причастность которой к преступлению проверяется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

Ранее сообщалось, что житель Приморья поджег ночной клуб из-за того, что его не пустила охрана.