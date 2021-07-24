Педиатр: вакцинация от COVID-19 может быть показана в первую очередь детям от 14 лет

Педиатр, вирусолог Евгений Тимаков заявил, что прививка от коронавируса в случае успешного испытания вакцины для детей может быть показана в первую очередь подросткам от 14 до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

«Я за вакцинацию подростков 14-летнего возраста, потому что их организм почти как взрослый. У них уже выражено половое созревание, пубертат так называемый, а коронавирус, к сожалению, размножается в репродуктивных органах и поражает их», — сказал он.

Специалист отметил, что важным условием для вакцинации подростков является правильный подбор дозы, а также понятная эффективность и безопасность препарата.

Тимаков также подчеркнул, что дельта-штамм коронавируса гораздо чаще поражает детей, однако данные о том, насколько тяжело протекает заболевание, будут получены сентябре–октябре.

С 5 июля в Москве проводится исследование вакцины против COVID-19 «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививать подростков от коронавирусной инфекции начать планируют до 20 сентября. При этом уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков и детей от коронавируса — преждевременно.