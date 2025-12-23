Рютте захотел увеличить расходы на оборону и усилить Украину для защиты от России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличивать расходы на оборону и укреплять Украину, чтобы предотвратить «нападение» России на одну из стран военного блока. Его слова приводит телеканал n-tv.

Рютте в очередной раз предупредил о якобы «военной угрозе» от России. Чтобы предотвратить «нападение», нужно обеспечить сохранение «мощи» Украины, а также продолжать увеличивать собственные расходы на оборону.

«Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильны, чтобы защитить себя, и [президент России Владимир] Путин никогда не попытается этого сделать», — сказал Рютте.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Путин возмутился словами Рютте о войне с Россией.