Последние секунды жизни создателя Call of Duty Винса Зампеллы попали на видео

В США на видео сняли, как создатель Call of Duty Винс Зампелла разбился в жестком ДТП
Создатель Call of Duty Винс Зампелла погиб в результате автомобильной аварии в США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жесткое ДТП произошло в горах Сан-Габриэль. Сразу после аварии Ferrari 296 GTS загорелась, а пассажир вылетел с сиденья», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как красный автомобиль выезжает из тоннеля и врезается в ограждение, от удара машина разбивается, а после остановки – воспламеняется. В конце записи видно, как люди подбегают к пострадавшему и быстро оттаскивают его от вспыхнувшего транспорта.

Зампелла погиб в момент аварии. Прибывшие медики госпитализировали его спутника, но травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

ДТП произошло недалеко от Лос-Анджелеса.

Винс Зампелла стоял у истоков создания Call of Duty, участвовал в разработке Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, а также новой Battlefield 6. Он был сооснователем и главой студий Infinity Ward и Respawn Entertainment.

Ранее Алексей Блиновский продал внедорожник за 180 тысяч рублей.

