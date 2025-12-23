Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило спецназ пограничной службы Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника, речь идет о Краснопольском районе Сумской области.

До этого российские силы уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами. По словам координатора российского подполья Сергея Лебедева, украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде, в селе Токари. Там же ВСУ устроили полевой склад.

Помимо этого, российские войска ранее установили контроль над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, это является важным этапом для Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) на данном участке фронта, что позволит в дальнейшем освободить Димитров (Мирноград — укр. название).

Ранее командование ВСУ отправило женщин-военнослужащих в Сумскую область.