На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина перебросила спецназ под Сумы

РИА: в Сумскую область переброшен спецназ Госпогранслужбы Украины
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило спецназ пограничной службы Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника, речь идет о Краснопольском районе Сумской области.

До этого российские силы уничтожили два артиллерийских расчета ВСУ под Сумами. По словам координатора российского подполья Сергея Лебедева, украинские установки были размещены на разрушенной ферме в восточном пригороде, в селе Токари. Там же ВСУ устроили полевой склад.

Помимо этого, российские войска ранее установили контроль над населенными пунктами Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, это является важным этапом для Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) на данном участке фронта, что позволит в дальнейшем освободить Димитров (Мирноград — укр. название).

Ранее командование ВСУ отправило женщин-военнослужащих в Сумскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами