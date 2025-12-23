Автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Германии

Bild: в Германии автомобиль врезался в толпу людей на остановке

Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку в немецком городе Гиссен. Об этом сообщила газета Bild.

Отмечается,что Audi столкнулась с двумя машинами после чего продолжила движение и въехала в автобусную остановку. В результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека.

Виновник аварии уехал, но вскоре был задержан полицией. Им оказался 32-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Гиссене. Расследование ДТП было передано в Государственное управление уголовной полиции Германии.

До этого в Астрахани «Газель» протаранила толпу людей на тротуаре. Видео с моментом ДТП распространилось в соцсетях. На ролике можно заметить, что Lada Granta при повороте не уступила дорогу грузовику. После удара машина въехала в толпу людей, которые стояли возле пешеходного перехода на тротуаре. По данным СМИ, пострадали несколько человек. На месте аварии работают экстренные службы. Проводится проверка.

По словам местных жителей, на этом участке часто случаются ДТП из-за неудачного расположения светофора.

Ранее водитель Honda сбил трех человек и сбежал с места ДТП в Иркутской области.