В России сильно подорожал кроссовер SWM G05 Pro

Кроссовер SWM G05 Pro подорожал в России на 200 тысяч рублей

В России изменились цены на комплектации кроссовера SWM G05 Pro, сообщает в своем Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев.

«SWM поднял цены на комплектации кроссовера G05 Pro 2024 года выпуска. Цены на комплектации Family 5 и Family 6 24PY выросла на 201 460 – 203 160 руб. (+8,6 – 8,8%)», — сообщил эксперт.

Полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro в России доступен в 5-местном и 7-местном исполнении. При колесной базе в 2750 мм длина автомобиля составляет 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1860 мм. Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой. В список оснащения входят 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электронный селектор трансмиссии, кожаный салон, 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, круиз-контроль, оптимальный набор дорожных ассистентов и опции подогрева, которые расширяются в продвинутых комплектациях.

До этого компания Renault показала концептуальную модель автомобиля, который является предвестником модели Twingo четвертого поколения. Серийная версия появится в 2026 году.

В основе нового Twingo лежит платформа AmpR Small, на которой будет базироваться и другой электрический хетчбэк Renault — возрожденный Renault 5, продажи которого начнутся в 2024 году. Новый Twingo будет внешне напоминать классическую модель первого поколения, которая продавалась в Европе с 1992 по 2007 год.

Также известно, что автомобиль будет экономно расходовать энергию: 10 кВт.ч на 100 км. На европейском рынке новый Renault Twingo будет стоить около 20 тыс. евро (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что GAC вывел на китайский рынок кроссовер Aion Hyper HT с дверями «крыло чайки».