На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сильно подорожал кроссовер SWM G05 Pro

Кроссовер SWM G05 Pro подорожал в России на 200 тысяч рублей
true
true
true
close
Пресс-служба «Автотор»

В России изменились цены на комплектации кроссовера SWM G05 Pro, сообщает в своем Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев.

«SWM поднял цены на комплектации кроссовера G05 Pro 2024 года выпуска. Цены на комплектации Family 5 и Family 6 24PY выросла на 201 460 – 203 160 руб. (+8,6 – 8,8%)», — сообщил эксперт.

Полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro в России доступен в 5-местном и 7-местном исполнении. При колесной базе в 2750 мм длина автомобиля составляет 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота – 1860 мм. Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой. В список оснащения входят 17-дюймовые диски, рейлинги на крыше, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электронный селектор трансмиссии, кожаный салон, 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, круиз-контроль, оптимальный набор дорожных ассистентов и опции подогрева, которые расширяются в продвинутых комплектациях.

До этого компания Renault показала концептуальную модель автомобиля, который является предвестником модели Twingo четвертого поколения. Серийная версия появится в 2026 году.

В основе нового Twingo лежит платформа AmpR Small, на которой будет базироваться и другой электрический хетчбэк Renault — возрожденный Renault 5, продажи которого начнутся в 2024 году. Новый Twingo будет внешне напоминать классическую модель первого поколения, которая продавалась в Европе с 1992 по 2007 год.

Также известно, что автомобиль будет экономно расходовать энергию: 10 кВт.ч на 100 км. На европейском рынке новый Renault Twingo будет стоить около 20 тыс. евро (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что GAC вывел на китайский рынок кроссовер Aion Hyper HT с дверями «крыло чайки».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами