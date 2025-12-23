Спикер Рады раскрыл детали разрабатываемого закона о выборах на Украине

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отказался прогнозировать сроки и условия выборов на Украине, однако заметил, что разрабатываемый закон будет «одноразовым», для голосования в условиях конфликта. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что 22 декабря подписал распоряжение и создал рабочую группу для подготовки законопроекта о выборах на территории республики во время боевых действий. Теперь рабочая группа должна проработать все нюансы и ответить на ключевые вопросы, уточнил он.

«Этот закон будет одноразового использования — именно для этих выборов. Далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, предусмотренную в Конституции, Избирательного кодекса и будем двигаться по этому пути», — сказал Стефанчук.

14 декабря президент Украины Владимир Зеленcкий сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

Ранее ЦИК Украины назвал оптимальный срок для подготовки выборов.