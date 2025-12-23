Трамп назвал газету New York Times угрозой национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал газету New York Times (NYT) угрозой национальной безопасности. Об этом он написал в соцсети Trurh Social.

«Терпящая неудачи New York Times и их ложь и намеренные искажения представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны», — написал он.

Глава Белого дома обвинил издание в радикально левом безумии.

До этого Белый дом назвал The Washington Post «медиапреступником недели»

В конце ноября администрация президента США Дональда Трампа запустила виртуальную доску позора пойманных на ложных новостях СМИ. Новый раздел появился на сайте Белого дома. В нем указаны журналисты и публикации, которые, по мнению администрации, являются ложными и вводящими в заблуждение. В частности, в разделе указаны газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

Ранее Трамп назвал американские телеканалы «мразями» и «мусором» за ложь про удары по Ирану.