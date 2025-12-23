СР направила в правительство законопроект о выплате пенсионерам по 468 тысяч рублей

«Справедливая Россия» (СР) направила на заключение правительства законопроект о погашении долгов перед работающими пенсионерами, накопленных за восемь лет отсутствия индексации их пенсий. Об этом «Газете.Ru» рассказал лидер партии Сергей Миронов, отметив, что каждому из них нужно вернуть по 468,5 тыс. рублей.

«Предлагаю погасить долги перед работающими пенсионерами. Я напомню, что в 2016 году государство отказало им в индексации пенсий. Длилось это девять лет до конца 2024 года. Из-за этого люди недополучили крупную сумму денег, и, по нашей оценке, каждому задолжали примерно по 468,5 тыс. рублей. «Справедливая Россия» с самого начала выступала против отмены индексации, так как это противоречило Конституции, морали и здравому смыслу. В основном законе прямо говорится, что «в Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год. То есть Конституция не делит пенсионеров на тех, кто работает и не работает. Она не предполагает избирательного порядка индексации пенсий для определенных групп граждан. Меж тем неработающим пенсионерам пенсию индексировали, а тем, кто работал, в этом отказали», — сказал он.

По словам Миронова, необходимо ввести налог на сверхдоходы, чтобы получить деньги на реализацию инициативы.

«Решение об отмене индексации было непродуманным с финансовой точки зрения. Наша фракция направляла в Минфин детальные расчеты. В документе говорилось, что с момента отказа от индексации число работающих пенсионеров сократилось почти вдвое — с 14,9 до 7,8 миллиона человек. По сути, они ушли в «тень»: получали зарплаты, но налогов, страховых взносов не платили, и потери государства от этого как минимум вдвое превышали затраты, необходимые для повышения пенсий. В 2024 году правительство и думское большинство прислушались к нашим доводам, и с 2025 года индексацию вернули. Но за предыдущие девять лет долги надо отдавать! Затягивать с решением этого вопроса нельзя, а поскольку нужной суммы денег в бюджете на это может не оказаться, партия «Справедливая Россия» предлагает провести ряд изменений налогового законодательства. Например, ввести налог на сверхдоходы, и тогда вопрос с индексацией будет решен», — добавил он.

Соавтором инициативы выступил депутат парламентской фракции СР Валерий Гартунг.

21 декабря Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предлагал вернуть прежний пенсионный возраст и повышать пенсии раз в квартал. Он призывал власти вместо рекомендаций, как выжить на пенсию, сосредоточить усилия на изменении неэффективной пенсионной системы.

До этого сообщалось, что в начале 2026 года страховые пенсии в России проиндексируют на 7,6%. В первую очередь вырастут страховые пенсии по старости. Кроме того, с января для военных пенсионеров будет увеличен коэффициент денежного довольствия до 93,59%, а в октябре следующего года планируется очередное повышение.

