Три человека пострадали в результате взрыва в университете в Японии

NHK: три человека получили ранения при взрыве в университете японской Нагои

Три человека пострадали в результате взрыва химического вещества на территории кампуса университета в японском городе Нагоя. Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на пожарную службу.

«На данный момент три человека получили ранения и получают первую помощь на месте происшествия», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 23 декабря во время уборки в университете. По данным издания, на месте взрыва работают полиция и пожарные службы.

11 декабря взрыв прогремел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. По данным Следственного комитета РФ по Пермскому краю, в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате не выжили мужчина и восьмилетняя девочка. Еще четыре человека получили травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С целью установления причины случившегося назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Ранее в Краснодаре на территории КубГТУ взорвался автомобиль.