На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали в результате взрыва в университете в Японии

NHK: три человека получили ранения при взрыве в университете японской Нагои
true
true
true
close
Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Три человека пострадали в результате взрыва химического вещества на территории кампуса университета в японском городе Нагоя. Об этом сообщает издание NHK со ссылкой на пожарную службу.

«На данный момент три человека получили ранения и получают первую помощь на месте происшествия», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 23 декабря во время уборки в университете. По данным издания, на месте взрыва работают полиция и пожарные службы.

11 декабря взрыв прогремел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. По данным Следственного комитета РФ по Пермскому краю, в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате не выжили мужчина и восьмилетняя девочка. Еще четыре человека получили травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. С целью установления причины случившегося назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Ранее в Краснодаре на территории КубГТУ взорвался автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами