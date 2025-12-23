В Госдуме оценили вероятность прекращения огня на Украине «сегодня-завтра»

Говорить о реальных сроках прекращения огня в конфликте на Украине преждевременно, на текущий момент Киев вряд ли заинтересован в урегулировании. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Пока трудно говорить о прекращении огня, потому что не кажется, что Вооруженные силы Украины действительно заинтересованы в урегулировании. Так что говорить, что огонь остановится сегодня-завтра преждевременно», — заявил Швыткин.

Депутат подчеркнул, что остановка военных действий станет актуальной, когда ВСУ покинут территорию России. Сейчас действительно ведутся переговоры о мире, но говорить об их успехе преждевременно ввиду секретности, уточнил он.

По словам парламентария, достигнутый мир должен быть долгосрочным, чтобы конфликт «не отразился на детях, внуках».

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

