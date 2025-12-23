На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили вероятность прекращения огня на Украине «сегодня-завтра»

Депутат Швыткин счел преждевременными разговоры о прекращении огня сегодня-завтра
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Говорить о реальных сроках прекращения огня в конфликте на Украине преждевременно, на текущий момент Киев вряд ли заинтересован в урегулировании. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Пока трудно говорить о прекращении огня, потому что не кажется, что Вооруженные силы Украины действительно заинтересованы в урегулировании. Так что говорить, что огонь остановится сегодня-завтра преждевременно», — заявил Швыткин.

Депутат подчеркнул, что остановка военных действий станет актуальной, когда ВСУ покинут территорию России. Сейчас действительно ведутся переговоры о мире, но говорить об их успехе преждевременно ввиду секретности, уточнил он.

По словам парламентария, достигнутый мир должен быть долгосрочным, чтобы конфликт «не отразился на детях, внуках».

19 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

Ранее стали известны пять спорных вопросов, мешающие урегулированию на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами