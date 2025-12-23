В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в этих аэропортах были введены 23 декабря примерно в 2:05 (мск).

Утром 23 декабря ограничения также были сняты в аэропорту Волгограда, введенные в 23:15 (мск) 22 декабря.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

