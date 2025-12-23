На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле рассказали, планирует ли Путин встречаться с участниками СВО перед Новым годом

Песков: Путин не планирует встречаться с участниками СВО отдельно
Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отдельной встречи с участниками СВО и их семьями у президента России Владимира Путина пока не запланировано. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин встречается с участниками спецоперации ежедневно.

«Дополнительной [встречи в преддверии Нового года], к тому что происходит ежедневно, пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

17 декабря Путин заявил, что испытывает гордость за участников СВО, которые защищают Россию и ее граждан. Российский лидер поблагодарил военных за доблестную службу и верность Отечеству.

19 декабря в ходе прямой линии президент России отметил, что участники СВО обладают значительным потенциалом для работы в гражданской сфере. Он также подчеркнул, что государство обязано оказывать поддержку тем, кто желает применить свой опыт и навыки в гражданской службе.

Ранее Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО.

