Россиянам рассказали, что делать с сообщениями об угрозе совершения взрывов

Россиянам нужно воздержаться от пересылки, публикации и других форм распространения в мессенджерах материалов с угрозами совершения взрывов и захвата заложников — это способствует распространению дезинформации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, подобный контент чаще всего не связан с реальными угрозами.

«Также следует воздержаться от пересылки, публикации или иного распространения подобных материалов, так как это способствует распространению дезинформации», — написала Волк, призывая пользователей сохранять при таких ситуациях спокойствие.

Кроме того, официальный представитель МВД отметила, что о таких сообщениях необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. В частности, о нарушении можно сообщить через сами платформы, нажав на кнопку «пожаловаться» и указав категорию «насилие или угрозы», добавила она.

В июне этого года в Красноярском крае школьник предстал перед судом из-за попытки сорвать экзамен. Инцидент произошел в Лесосибирске. По данным ведомства, 15-летний молодой человек пытался сорвать госэкзамены в трех школах города. Для этого он связался с мужчиной, который ранее публиковал видео о ложном минировании учреждений.

Собеседник позвонил в три школы и рассказал о готовящихся взрывах. Сотрудники ответственных органов выезжали на места и проверяли заведения.

Ранее омский школьник решил отомстить однокласснику и «заминировал» магазин.