Состояние девочек из Норильска, брат которых умер от голода, остается тяжелым

ТАСС: стало известно о состоянии детей из Норильска, брат которых умер от голода
СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Норильске врачи борются за жизнь двух девочек, пятимесячный брат которых умер от истощения после того, как их в квартире бросила мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, дети находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. Для них организованы телемедицинские консультации со специалистами краевого центра охраны материнства и детства.

Жительница Норильска оставила четверых детей без присмотра с 14 по 17 декабря 2025 года. Пятимесячный младенец скончался, его сестры в возрасте одного и двух лет были госпитализированы. Их 15-летнюю сестру поместили в социальный приют. В отношении матери возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под стражей.

До этого россиянка сажала сына на цепь и избивала его скалкой.

Ранее брошенные на несколько дней дети в Норильске кормили домашних животных.

