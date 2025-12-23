Состояние девочек из Норильска, брат которых умер от голода, остается тяжелым

ТАСС: стало известно о состоянии детей из Норильска, брат которых умер от голода

В Норильске врачи борются за жизнь двух девочек, пятимесячный брат которых умер от истощения после того, как их в квартире бросила мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, дети находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. Для них организованы телемедицинские консультации со специалистами краевого центра охраны материнства и детства.

Жительница Норильска оставила четверых детей без присмотра с 14 по 17 декабря 2025 года. Пятимесячный младенец скончался, его сестры в возрасте одного и двух лет были госпитализированы. Их 15-летнюю сестру поместили в социальный приют. В отношении матери возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под стражей.

