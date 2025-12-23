В Приморье рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем

Mash: в Приморье рыбаки не выжили, провалившись под лед вместе с авто

В Приморском крае рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Трое друзей отправились на озеро Ханка, решили не оставлять авто на берегу — проехать по застывшей корке. Во время движения та треснула, легковушка ушла под воду», — говорится в публикации.

По данным канала, выбраться удалось лишь одному приморцу, двое других не выжили. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Кроме того, в селе Кетово Курганской области автомобиль с людьми провалился под лед. Три пассажира самостоятельно выбрались из воды и сообщили о происшествии в экстренные службы.

Ранее автомобиль с тюменцами провалился под лед.