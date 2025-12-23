В России подорожали морковь и селедка

Экономист Абрамов: морковь в России подорожала на 5% за неделю, сельдь — на 4%

Морковь в российских магазинах подорожала на 5% за неделю с 13 по 20 декабря, а селедка — на 4%. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 13 по 20 декабря значение Индекса Мишек выросло на 0,6% по сравнению с его снижением на 0,8% неделю назад. За неделю выросли цены на морковь (+5,0%) и сельдь «Матиас» (+4,0%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 5,7% по данным на 20 декабря по сравнению с его повышением на 8,0% неделю назад. Неделя к неделе рост цен индекса Мишек ускорился, а в формате год к году, наоборот, замедлился. Это значит, что на той же неделе год назад цены выросли больше, чем на текущей неделе», — отметил Абрамов.

За год подорожали апельсиновый сок J7 (+42,9%), конфеты «Мишка косолапый» (+42,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+33,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+8,4%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+7,6%), белый хлеб (+4,8%), сельдь «Матиас» (+4,0%), бюджетные куриные тушки (+3,2%) и детский мармелад «Fruit-Tella» (+1,1%).

За год подешевели бананы (-18,8%), черный чай «Акбар» (-14,6%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-17,4%), морковь (-8,7%), яйца «Окские» категории С1 (-8,3%).

По данным ЦБ на 15 декабря, годовая инфляция в России достигла 5,8%, а по итогам 2025 года ожидается на уровне ниже 6%.

