Tesla c москвичом разбилась в Москве и попала на видео

112: Tesla попала в тройное ДТП на северо-востоке Москвы
В Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Американский электрокар попал в аварию с машиной такси и «китайцем». Предварительно, Haval потерял управление и вылетел на встречку. Под удар попали по очереди — сначала такси, затем электромобиль. Количество пострадавших устанавливается», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, а их детали разбросаны по проезжей части. Также видно, что на место ДТП прибыли медики.

До этого на востоке Москвы «Газель» столкнулась с реанимобилем. На кадрах, размещенных в сети, видно, что в результате ДТП грузовик снес ларек с мороженным. На место прибыли оперативные службы города. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.

По данным Telegram-канала 112, в результате столкновения травмы получили пять человек. Врачи диагностировали у пострадавших травмы и ушибы: трех медиков госпитализировали.

Ранее последние секунды жизни создателя Call of Duty Винса Зампеллы попали на видео.

