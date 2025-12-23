США нанесли новый удар по судну в Тихом океане

Южный штаб командования ВС США сообщил в своем аккаунте в соцсети X об уничтожении судна в Тихом океане.

«Совместная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была произведена по указанию военного министра США Пита Хегсета.

Среди американских военнослужащих пострадавших нет, один из «мужчин-наркотеррористов» не выжил.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении конфисковать как нефть, находящуюся на борту венесуэльских танкеров, перехваченных в международных водах, так и сами суда.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи».

Ранее Трамп потребовал от президента Колумбии пресечь производство наркотиков в стране.