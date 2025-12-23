Politico сообщило, когда и при каких условиях завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине может закончиться в следующем году на условиях, которые «крайне невыгодны» Киеву. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

По словам журналиста, Европа, отказавшись изъять российские замороженные активы, подвела Украину — ей будет все сложнее обеспечить Киеву поддержку, а общего займа европейских стран в размере €90 млрд евро будет недостаточно для покрытия всех потребностей Украины.

»<...> меры поддержки рассчитаны на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Киев продолжал боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет все сложнее это обеспечить», — полагает Деттмер, отмечая, что выданного кредита из казны европейских стран хватит лишь на первые месяцы 2026 года.

По итогам саммита 19 декабря Евросоюз не смог договориться о конфискации российских активов, страны объединения все-таки решили выделить Украине кредит на €90 млрд за счет собственных займов. При этом Киеву не потребуется его возвращать в случае, если Москва не выплатит ему так называемые «репарации». Подробности читайте в материале «Газеты.ru».

Ранее в Европе назвали «политически радиоактивной» схему использования активов РФ.