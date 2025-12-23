На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Politico сообщило, когда и при каких условиях завершится конфликт на Украине

Politico: нового кредита Евросоюза Украине хватит на первые месяцы 2026 года
true
true
true
close
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине может закончиться в следующем году на условиях, которые «крайне невыгодны» Киеву. Такое мнение высказал обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

По словам журналиста, Европа, отказавшись изъять российские замороженные активы, подвела Украину — ей будет все сложнее обеспечить Киеву поддержку, а общего займа европейских стран в размере €90 млрд евро будет недостаточно для покрытия всех потребностей Украины.

»<...> меры поддержки рассчитаны на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Киев продолжал боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет все сложнее это обеспечить», — полагает Деттмер, отмечая, что выданного кредита из казны европейских стран хватит лишь на первые месяцы 2026 года.

По итогам саммита 19 декабря Евросоюз не смог договориться о конфискации российских активов, страны объединения все-таки решили выделить Украине кредит на €90 млрд за счет собственных займов. При этом Киеву не потребуется его возвращать в случае, если Москва не выплатит ему так называемые «репарации». Подробности читайте в материале «Газеты.ru».

Ранее в Европе назвали «политически радиоактивной» схему использования активов РФ.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами