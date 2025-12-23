На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карлсон заявил о «состоянии войны» между Россией и США

Карлсон: США и Россия оказались в состоянии войны из-за антироссийской истерики
true
true
true
close
Amr Alfiky/Reuters

Россия и Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии войны из-за антироссийской истерии, которая охватила американское общество. Таким мнением поделился журналист Такер Карлсон в интервью с бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем, которое опубликовано на YouTube.

«Сегодня мы фактически находимся в состоянии войны с Россией в результате этой истерии, которая и послужила предпосылкой для этой войны», — порассуждал Карлсон.

По его словам, если бы Москва и Вашингтон создали единую архитектуру безопасности в Европе и Азии, а не враждовали, это позволило бы сделать мир более защищенным. Кроме того, это открыло бы возможности для борьбы с экстремизмом, укрепления границ и развития торговли, указал журналист.

Карлсон напомнил, что Россия является одной страной с огромными запасами минеральных ресурсов, а также подарила миру писателя Федора Достоевского.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США на самом деле «находятся в руинах». Он выразил надежду, что «по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений».

Ранее Байден призвал не отдавать мировое лидерство России и Китаю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами