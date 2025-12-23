Россия и Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии войны из-за антироссийской истерии, которая охватила американское общество. Таким мнением поделился журналист Такер Карлсон в интервью с бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем, которое опубликовано на YouTube.

«Сегодня мы фактически находимся в состоянии войны с Россией в результате этой истерии, которая и послужила предпосылкой для этой войны», — порассуждал Карлсон.

По его словам, если бы Москва и Вашингтон создали единую архитектуру безопасности в Европе и Азии, а не враждовали, это позволило бы сделать мир более защищенным. Кроме того, это открыло бы возможности для борьбы с экстремизмом, укрепления границ и развития торговли, указал журналист.

Карлсон напомнил, что Россия является одной страной с огромными запасами минеральных ресурсов, а также подарила миру писателя Федора Достоевского.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США на самом деле «находятся в руинах». Он выразил надежду, что «по мере продвижения по пути украинского урегулирования нам удастся приступить к возрождению наших двусторонних отношений».

Ранее Байден призвал не отдавать мировое лидерство России и Китаю.