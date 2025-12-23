На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На МЦД-3 возобновили движение поездов

ЦППК: на МЦД-3 восстановлено движение поездов в сторону Зеленограда-Крюково
close
Алексей Майшев/РИА «Новости»

На линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) восстановлено движение после остановки одного из составов на станции «Перово». Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Поезда на D3 (МЦД-3. — «Газета.Ru») в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками», — говорится в сообщении.

По данным компании, состав, который остановился по техническим причинам на станции «Перово», был убран вспомогательным локомотивом. Меры для сокращения опозданий принимаются совместно со специалистами Московской железной дороги (МЖД), добавили в пресс-службе.

Об остановке движения на «Ленинградско-Казанской» линии стало известно утром 23 декабря.

25 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажирам МЦД доступно уже более 100 пересадок на метро, МЦК, между диаметрами и наземный городской транспорт. По его словам, маршрут любой протяженности становится проще благодаря правильно организованной сети пересадок.

Ранее сообщалось о возможном расширении МЦД-4 с ответвлением в сторону Балашихи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами