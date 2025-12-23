На МЦД-3 возобновили движение поездов

На линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) восстановлено движение после остановки одного из составов на станции «Перово». Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Поезда на D3 (МЦД-3. — «Газета.Ru») в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками», — говорится в сообщении.

По данным компании, состав, который остановился по техническим причинам на станции «Перово», был убран вспомогательным локомотивом. Меры для сокращения опозданий принимаются совместно со специалистами Московской железной дороги (МЖД), добавили в пресс-службе.

Об остановке движения на «Ленинградско-Казанской» линии стало известно утром 23 декабря.

25 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажирам МЦД доступно уже более 100 пересадок на метро, МЦК, между диаметрами и наземный городской транспорт. По его словам, маршрут любой протяженности становится проще благодаря правильно организованной сети пересадок.

Ранее сообщалось о возможном расширении МЦД-4 с ответвлением в сторону Балашихи.