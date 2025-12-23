На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В нескольких областях Украины введены аварийные отключения света

«Укрэнерго»: в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Shutterstock/Creative Cat Studio

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго», передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — отмечает «Укрэнерго».

Там добавили, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

«Страна.ua» уточняет, что отключения света введены в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Примерно час назад сообщалось о взрывах в Одессе, Черкассах и в городе Бурштыне, где находится Бурштынская ТЭС.

В данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.

Новости Украины
