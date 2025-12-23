Вербовщики без интернета и телевизора: кто такие мормоны и как они связаны с ЦРУ

По всему миру ходят пары молодых мужчин, одетых в темные костюмы с галстуком и бейджиками. Это — мормонские миссионеры, пытающиеся приобщить людей к своей церкви. Но кто такие мормоны, во что они верят и правда ли организация связана с ЦРУ? Эта история сложна и запутанна, поскольку за 200 лет своей истории их церковь превратилась из основанной мошенником странной секты в поборников традиционной семьи и консервативных ценностей, а также в тех, кто воспитал убийцу трамписта Чарли Кирка.

Фантазер

Джозеф Смит был настоящим порождением провинциальной Америки начала XIX века — ныне забытой, но знакомой российскому читателю по романам о Томе Сойере и Гекльберри Финне. Он родился 23 декабря 1805 года в семье мелких сельских торговцев из Вермонта и унаследовал от родителей суеверность. Они занимались магией и гаданием — искали с помощью заколдованных жестов удачные места для колодцев и толковали «вещие сны», посылаемые Богом.

С детства мальчик также участвовал с отцом в поиске кладов и сокровищ. Однако подход к этому у фермеров был не практичным, как у современных черных копателей, а находился в области мистики и мифа. Полуграмотные сельские жители где-то услышали о спрятанном золоте индейцев, или бандитов, или кого-то еще — и искали его шестым чувством и народными приметами.

close Портрет Джозефа Смита. Неизвестный художник, приблизительно 1842 год silverepicent.com

В молодости Смит продолжил заниматься кладоискательством с помощью сверхъестественного чутья, в том числе по найму. Правда, с учетом того, что число найденных кладов было равным нулю, его деятельность была неотличима от шарлатанства. За этот обман его безуспешно пытались судить, и неизвестно, чем бы закончил Смит, если бы не его другой, реальный дар — харизма и способность сочинять истории. Наличие харизмы было бесспорным хотя бы потому, что он смог заставить сбежать из дома Эмму Бидамон — дочь богатого пенсильванского фермера, местную умницу и красавицу — и выйти замуж за себя-афериста, вопреки отцовским наставлениям.

Примерно в это же время, в 1827 году, Смит нашел главный клад своей жизни. Ночью вместе с женой, которая поддерживала его во всех начинаниях, он приехал на холм Кумора в штате Нью-Йорк. Оставив жену у повозки молиться, сам он пошел в место, на которое ему много лет во снах указывали ангелы. Там он нашел набор золотых пластин с текстом, скрепленных наподобие книги, а так же «очки» с камнями вместо линз.

Пластины он спрятал, никому не показав, и в последующие годы начал переводить их текст с какого-то древнего языка на английский. Этот переводной текст Смит опубликовал как пророческую «Книгу Мормона» и затем построил вокруг нее целую религию.

Занимательные истории

Процесс перевода был выстроен интересным образом. Пластины Смит никому не показывал: якобы так велел ангел. Они были спрятаны, а письмена с них он «переводил», сидя и глядя в шляпу-цилиндр, где лежали те самые каменные очки.

close Картина «Первое видение Джозефа Смита» Gary L. Kapp/churchofjesuschrist.org

«Смит поместил камень провидца в шляпу, затем опустил лицо в шляпу, плотно обхватив ее, чтобы исключить свет; и в темноте воссиял духовный свет. Появился кусок чего-то, похожего на пергамент, и на нем появилась надпись. Появлялся один символ за раз, а под ним — перевод на английский язык. Брат Джозеф зачитывал английский текст Оливеру Каудери — своему главному писцу, и после того, как текст записывался и повторялся брату Джозефу, чтобы убедиться в его правильности, надпись исчезала, и появлялся другой символ с переводом», — так описывал процесс соратник Смита Дэвид Уитмер.

Куда интереснее процесса было само содержание текста. Книга Мормона псевдобиблейским языком рассказывает историю о Легии — иудее, жившем в Иерусалиме примерно в 600-м году до н. э. Мормон — это последний выживший его потомок. Город был обречен пасть под натиском вавилонян, и Бог предложил вывести Легия с семьей и последователями в настоящую землю обетованную — в Северную Америку. Там потомки Легия основали цивилизацию, пережившую взлеты, падения и раскол, конец которому положил Иисус. К потомкам Легия он явился отдельно, после своей смерти и воскресения, чтобы передать Новый Завет.

Несколько поколений в этой цивилизации царил мир, пока она не раскололась опять — на нефийцев и ламанийцев. Началась долгая война, которая в 385 году завершилась грандиозной битвой на Куморе, в которой более развитые, но разложившиеся изнутри нефийцы проиграли и были целиком уничтожены как народ.

Выжили лишь несколько человек, включая Мормона — историка и военачальника, который и записал этот текст.

Ламанийцы же были прокляты богом и с тех пор обладали темной красной кожей, превратившись в индейцев.

В качестве бонуса рассказывается история о еще одной группе людей, которая мигрировала в Америку перед падением Вавилонской башни и окончательно вымерла перед прибытием Легия.

Этот краткий пересказ совершенно не передает то, до какой степени путана, скучна и трудна для чтения книга Мормона. Марк Твен называл ее печатной версией хлороформа, и в ней крупными кусками присутствует плагиат из написанного в Палестине Евангелия, которого американец Мормон не мог держать в руках. Причем скопированные фрагменты используют формулировки английской Библии короля Якова, написанной в XVII веке (уже после предполагаемой смерти Мормона), и местами сильно отличающиеся от греческого оригинала.

Наконец, сама вера мормонов не имеет ничего общего с христианством. Согласно их доктрине, Бог — это не уникальная в мироздании сущность, создатель Вселенной, «творец видимого и невидимого». Напротив, Бог когда-то и сам был человеком и обитал на какой-то планете, подобно всем нам.

close Храм Солт-Лейк — культовое сооружение Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Солт-Лейк-Сити, США Wangkun Jia/Shutterstock/FOTODOM

«Каким человек является сейчас, таким когда-то был Бог; каким Бог является сейчас, таким может стать человек», — так это сформулировал Лоренцо Сноу, пятый президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, как официально именуют себя мормоны.

По завершении земной жизни всем последователям Иисуса будет присвоена одна из «степеней славы», и люди высшего сорта сами станут богами, создадут свое небесное царство, землю, новое человечество, своих духовных детей.

С точки зрения любой из ветвей традиционного христианства это даже не ересь, а языческая религия, укравшая библейскую риторику и фигуру Христа.

Мормонская служба

С точки зрения исторической науки, традиционной религии, а местами и здравого смысла творчество Смита представляет собой абсурд и скверный, неоригинальный фантастический роман. Однако ему удалось построить вокруг себя секту, которая на каком-то этапе выросла до размеров целого штата. Вся Юта когда-то была страной мормонов, которую федеральные власти в конце XIX века ломали об колено и встраивали в американское общество — например, заставили запретить многоженство, бывшее у мормонов обязательным . Американцы долгое время считали последователей Смита опасной тоталитарной сектой, но за долгие десятилетия та несколько раз поменяла свой имидж и превратилась в консервативную традиционную религию.

Самый яркий облик современных мормонов — это молодые миссионеры. Каждый молодой мормон обязан два года отслужить церкви. Формально принуждения к этому нет, но в семьях активных прихожан на миссию отправляются около 90% людей. Юноши и девушки проходят ускоренные курсы иностранного языка, изучают мормонские методички и отправляются в другую страну проповедовать.

close Мормонские миссионеры в США SariMe/Shutterstock/FOTODOM

Жизнь на миссии проходит строже, чем служба в армии. Молодые люди встают в 6:30 утра, завтракают, повторяют учебные курсы и потом с 10 утра до 9:30 вечера ходят по улицам, пытаясь обратить людей в свою веру. Они всегда одеты строго по дресс-коду. Как правило, это брюки, пиджак, галстук и бейджик с фамилией. Они всегда должны находиться только вдвоем, и новичок всегда обязан следовать за «старослужащим», отбывшим на миссии один год. Запрещены все мирские развлечения, включая телевизор и интернет, и особенно строго — любой флирт и контакты с противоположным полом. Обращаться друг к другу можно только по «званию», например «старейшина Иванов». Спорить, отстаивать свои права и нарушать дисциплину — нельзя. Творческая интерпретация мормонской веры тоже запрещена, и проповедь должна вестись строго по методичкам.

Такой опыт неизбежно влияет на характер, и среди американцев бытует стойкое убеждение, что из мормонов получаются отличные рекруты для низовых должностей в ФБР и ЦРУ. Приученные к дисциплине и монотонной работе, не пьющие и не играющие в азартные игры, знающие иностранный язык, привычные к аскетическому образу жизни, а также безусловному послушанию и верности — кого еще ставить в наружное наблюдение за советским дипломатом или назначать разбирать скучные агентурные донесения?

В разведывательных органах США мормонов непропорционально много, а периодически их вербуют в качестве агентов и внутри самой церкви.

Касается это, правда, в основном самой территории США и их союзников. В недружественных для Америки странах использование мормонских миссий в качестве прикрытия слишком очевидно и, по-видимому, этого не происходит. Как минимум их церковь в России не запрещена и нет никаких слухов о том, что это может произойти.

Наконец, у мормонов есть и другой облик, встречающийся в основном на исторической родине. Это крепкая традиционная многодетная семья. Мормоны отказались от многоженства и строго осуждают блуд, как и любую форму непристойности. Считается, что молодые люди должны жениться в молодом возрасте, не разводиться без уважительных причин, много работать на благо семьи и заводить детей. Поскольку просмотр телевизора, светские развлечения и алкоголь запрещены, то вечера мормоны чаще всего проводят в кругу семьи, изучая священные писания или просто за полезными занятиями по своему усмотрению.

close Участники ежегодной конференции Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 2024 год Rick Bowmer/AP

Это иронично, с учетом того, что сам Смит под многоженство маскировал обычную супружескую неверность, вступая в сексуальные контакты со всеми окружающими женщинами.

В последний раз мормоны попали в заголовки всех мировых СМИ в сентябре 2025 года. 22-летний Тайлер Робинсон, расстрелявший трамписта Чарли Кирка средь бела дня под объективами телекамер, был выходцем из консервативной семьи.

Сдаться полиции его убедил отец, отправив на воспитательную беседу к мормонскому священнику.