На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян выбросил 13-летнего сына под винты катера в Таиланде

Mash: в Таиланде россиянин, выбросивший сына с катера, получил срок
true
true
true
close
thairath.co.th

В Таиланде российский релокант получил 12 лет тюрьмы за то, что выбросил своего сына под винты катера во время морской прогулки, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

45-летний релокант вместе с сыном возвращались с морской прогулки. По данным следствия, недалеко от берега мужчина схватил мальчика за ноги и выбросил его за борт в зону вращающихся винтов катера, после чего прыгнул в воду сам.

13-летнего подростка, получившего тяжелейшие травмы головы, удалось поднять на борт, но спасти его не смогли, мальчик так и не пришел в сознание. Его отец в это время отказывался вылезать из воды, надеясь также попасть под лопасти.

По словам знакомых семьи, мужчина тяжело переживал развод, имел проблемы с психическим здоровьем и злоупотреблял запрещенными веществами. Суд в Таиланде приговорил обвиняемого к 12 годам тюрьмы, его защитник собирается подать апелляцию.

Ранее в Уфе мужчина выбросил дочь с балкона четвертого этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами