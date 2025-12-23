Россиян выбросил 13-летнего сына под винты катера в Таиланде

В Таиланде российский релокант получил 12 лет тюрьмы за то, что выбросил своего сына под винты катера во время морской прогулки, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

45-летний релокант вместе с сыном возвращались с морской прогулки. По данным следствия, недалеко от берега мужчина схватил мальчика за ноги и выбросил его за борт в зону вращающихся винтов катера, после чего прыгнул в воду сам.

13-летнего подростка, получившего тяжелейшие травмы головы, удалось поднять на борт, но спасти его не смогли, мальчик так и не пришел в сознание. Его отец в это время отказывался вылезать из воды, надеясь также попасть под лопасти.

По словам знакомых семьи, мужчина тяжело переживал развод, имел проблемы с психическим здоровьем и злоупотреблял запрещенными веществами. Суд в Таиланде приговорил обвиняемого к 12 годам тюрьмы, его защитник собирается подать апелляцию.

Ранее в Уфе мужчина выбросил дочь с балкона четвертого этажа.