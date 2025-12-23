На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, на что тратятся зумеры

«СберТаргет»: зумеры чаще миллениалов ходят в кафе и тратят на развлечения больше
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Зумеры (1997–2012 годов рождения) чаще миллениалов (1981–1996 годов) ходят в кафе и рестораны, а также активнее расходуют средства в категории «Развлечения». Об этом говорится в исследовании «СберТаргета», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Так, в Москве представители молодого поколения оплачивают развлекательные услуги на 87% чаще, при этом средний чек у них в полтора раза меньше, чем у миллениалов. Миллениалы в свою очередь предпочитают более дорогой досуг, но позволяют его себе реже. Также по сравнению с миллениалами зумеры охотнее тратят деньги на услуги в сфере красоты и спорта: доля покупок в этой категории у молодого поколения выше, чем у миллениалов, на 4-14% в зависимости от региона.

В магазинах зумеры чаще совершают ситуативные покупки, чем формируют долгосрочные запасы: средний чек в этой категории составляет около 500 рублей. Сопоставимые значения характерны и для категории «товары для дома», которые вместе с продуктами занимают третье место по размеру среднего чека. На втором месте находятся покупки электроники, автотоваров, лекарств и детских товаров — в этих сегментах зумеры тратят в среднем около 1 тыс. рублей за раз.
Отдельно выделяется фешн-сегмент, который остается самой «дорогой» категорией у молодого поколения. Средний чек за одну покупку одежды, обуви или аксессуаров у зумеров составляет около 3 тыс. рублей. Траты поколения образуют 8,7% от объема российского рынка моды. При этом они совершают 12% от количества всех покупок одежды, обуви и аксессуаров.

В основу исследования легли агрегированные обезличенные данные физических лиц по оплате товаров и услуг с января 2024 по сентябрь 2025 — населения России в целом, жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в России назвали главный фактор, из-за которого массово увольняются зумеры.

