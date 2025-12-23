«Ростов» может доиграть сезон-2025/26

Футбольный клуб «Ростов» в ближайшее время оплатит зимние сборы перед рестартом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) и сможет продолжить выступление в 2026 году, сообщает журналист Сергей Егоров.

По словам источника, информация о текущей задолженности клуба, которая составляет от ₽4 млрд до ₽5 млрд, не соответствует действительности.

«Джонни Альбу продлили на 2,5 года. Массово игроков никто не продает. И немассово тоже не продает. Сборы — оплачено половину платежа, оставшаяся часть будет оплачена вскоре», — говорится в тексте сообщения.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

