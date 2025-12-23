По аэродрому в Николаевской области Украины нанесли удар

Подпольщик Лебедев: склад с ракетами поражен при ударе по аэродрому Вознесенска

По Мартыновскому аэродрому в городе Вознесенск Николаевской области Украины в ночь на 23 декабря был нанесен удар. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся на расположенный на территории аэродрома склад с украинскими ракетами.

До этого сообщалось, что в городе Харькове на востоке Украины произошел взрыв.

Воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.