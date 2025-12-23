«Самые быстрые, самые красивые и в сто раз мощнее». Трамп объявил о строительстве линкоров «класса Трамп»

Трамп: США оставят себе захваченные венесуэльские танкеры и нефть с них

Дональд Трамп объявил о запуске масштабной программы строительства «золотого флота» и линкоров «класса Трамп». Новые корабли станут крупнейшими в истории американского флота и будут оснащены гиперзвуковым и лазерным вооружением. Одновременно президент США заявил о присвоении перехваченных венесуэльских танкеров и нефти с них и вновь потребовал от властей Венесуэлы вернуть активы, ранее принадлежавшие американским компаниям. Говоря о Европе, Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются и идут «нормально» как с Киевом, так и с Москвой.

В ходе выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в понедельник, 22 декабря, президент США Дональд Трамп представил масштабную программу обновления военно-морских сил, сообщил о конфискации венесуэльских танкеров и нефти, а также рассказал о продолжении переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Золотой флот» и корабли «класса Трамп»

Центральной темой выступления стал анонс создания «золотого флота» (Golden Fleet) и строительства боевых кораблей нового поколения «класса Трамп» (Trump-class). По словам президента, США намерены построить два линкора «совершенно нового класса», которые станут крупнейшими надводными боевыми кораблями в истории американского флота.

Водоизмещение новых судов составит 30–40 тыс. тонн. Они будут оснащены гиперзвуковым оружием, лазерными системами, электромагнитными рельсотронами, крылатыми ракетами морского базирования и элементами управления на базе искусственного интеллекта. Корабли также смогут нести ядерное вооружение.

«Я утвердил план строительства двух новых линкоров — самых больших из когда-либо построенных. Мы назовем их «Трамп-класс». Они будут самыми быстрыми, самыми красивыми и в сто раз мощнее любого линкора в истории», — заявил президент.

По оценке Трампа, строительство первых двух кораблей займет около двух с половиной лет, а совокупные расходы на программу составят порядка $26 млрд. В перспективе численность «золотого флота» может быть увеличена сначала до 10, а затем до 20–25 кораблей, которые станут флагманами ВМС США. Президент отметил, что корабли будут строиться из стали, а не из алюминия, и подчеркнул, что лично участвует в разработке их дизайна.

Кроме того, Трамп сообщил о планах строительства 15 новых подводных лодок.

Трамп напрямую увязал усиление военно-морского флота с текущей международной обстановкой, в том числе в Латинской Америке, подчеркнув, что новые корабли должны «внушать страх» противникам Соединенных Штатов и обеспечить американское доминирование на море.

close Визуализация нового класса линкоров «TRUMP CLASS», о котором президент США Дональд Трамп объявил во время пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, 22 декабря 2025 года Naval Sea Systems Command

Венесуэла и нефть

Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты перешли к жесткой морской блокаде Венесуэлы. США оставят себе три захваченных танкера и нефть на них: «Мы собираемся оставить это у себя. Возможно, мы используем это в стратегическом резерве. Корабли мы тоже оставляем».

Трамп подчеркнул, что блокада будет не ослабляться, а усиливаться. По его словам, Венесуэла «полностью окружена» и лишена возможности экспортировать нефть и получать доходы.

Президент США вновь обвинил власти Венесуэлы в незаконном присвоении американских активов и выдвинул требование их полного возврата. Речь идет о нефти, земле и других ресурсах, которые, как он утверждает, были отобраны у американских компаний в результате национализации нефтегазового сектора в предыдущие десятилетия.

«Они годами обкрадывали нашу страну, выгнали наши компании и забрали наши права на энергию. Теперь все меняется. Мы возвращаем то, что принадлежит нам по праву», — заявил Трамп.

Он сообщил, что уже обсуждал с американскими нефтяными компаниями перспективы их возможного возвращения в Венесуэлу после смены власти.

Трамп подтвердил жесткую позицию в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заявил, что предложил ему немедленно покинуть страну, чтобы «спасти себя и тех, кто ему близок».

«Я сказал ему: ты можешь уйти сейчас. Не завтра и не через неделю. Сейчас», — заявил Трамп.

Комментируя возможную реакцию Мадуро, Трамп добавил: «Он может делать что хочет. Если он будет строить из себя крутого парня, это будет последний раз, когда он сможет это делать».

«Конгресс проинформировали о грядущей войне»: начнет ли Трамп военную операцию в Венесуэле? Уже сегодня президент США Дональд Трамп может объявить о начале полномасштабной военной операции против... 18 декабря 03:09

Переговоры по Украине

Говоря о других направлениях внешней политики, Трамп кратко затронул тему конфликта на Украине. Он сообщил, что переговоры с участием России, Украины и Соединенных Штатов продолжаются, и охарактеризовал их ход как «нормальный». По его словам, стороны устали от войны и заинтересованы в ее завершении.

При этом президент не стал раскрывать детали переговорного процесса и не объявил о новых инициативах или изменениях в позиции Вашингтона по вопросу военной помощи Киеву.

Переговоры в тупике? Как прошел визит Дмитриева в Майами и чего ждать дальше В Кремле ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров... 22 декабря 16:45

Выступление в Мар-а-Лаго проходило в присутствии министра обороны Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио. Дональд Трамп подчеркнул, что все озвученные решения принимались в координации с его командой и отражают стратегический курс администрации США.