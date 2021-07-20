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Бывшую сотрудницу Мариинского театра обвиняют в получении взятки

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшей сотрудница Мариинского театра Инессы Алмазовой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в Telegram.

По данным следствия, в августе-сентябре 2019 года она исполняла обязанности заведующего художественно-производственного комбината «Мариинки». В этот период при поиске оборудования для раскройки материалов она договорилась с менеджером по развитию продажам компании «Винк» о том, что с этой компанией будет заключен контракт на его поставку при условии выплаты Алмазовой 1,2 миллионов рублей. Позднее она решила повысить сумму взятки до 1,6 млн рублей.

«Алмазова выставила счет на оплату не имевших места в действительности фиктивных обязательств ООО «АВТОЭКСПРЕСС» перед индивидуальным предпринимателем Ковалем В.И. ИНН 781106192015 на сумму 1 598 000 рублей 00 копеек и, являясь лицом, фактически руководящим деятельностью ИП, получила деньги, которыми далее распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Материалы ее дела были переданы судье. На сайте Мариинского театра в списке сотрудников Алмазова в настоящее время не значится.

Ранее в Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД Игоря Качкина, которому были предъявлены претензии по поводу владения 22 объектами недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей. Общая сумма его имущество составила около 60 млн рублей. Еще в середине февраля прошла проверка контроля за расходами полицейского. На суде мужчина пояснил, что ему принадлежат только квартира и комната в общежитии, а остальные 20 квартир находятся в собственности у родителей

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