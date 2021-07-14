Прокуратура будет просить об ужесточении наказания Эдварду Билу

Прокуратура Москвы будет настаивать в апелляционной инстанции на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу, из-за которого произошло массовое ДТП на Смоленской площади в центре города в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного надзорного ведомства.

«Будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем, что явилось причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и, в конечном итоге, преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее стало известно, что Эдвард Бил получил два года ограничения свободы, а также лишился прав на управление автомобилем на три года. Его адвокат Сергей Жорин заявил, что блогер искренне раскаялся и осознал свою вину.

ДТП с участием Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади. Блогер выехал на встречную полосу и врезался в четыре машины.

В аварии пострадала сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова. Ее срочно госпитализировали с тяжелыми травмами, женщина на до сих пор находится в медицинском учреждении.