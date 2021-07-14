Кавказцы устроили стрельбу под Одессой

Несколько мужчин кавказской внешности устроили стрельбу в 30 км от Одессы. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

По данным интернет-издания «Страна.ua», инцидент произошел в селе Фонтанка.

На кадрах видно, как группа машин перекрыла перекресток одной из дорог. Из одного автомобиля вышел молодой человек кавказской внешности и несколько раз выстрелил в воздух из автомата, в то время как другой автомобиль начал дрифтовать, выписывая круги на дороге. Остальные участники группы сигналили в поддержку.

Ранее подобная ситуация произошла около метро «Рязанский проспект» в Москве. Житель Подмосковья 28 лет открыл огонь в воздух из охолощенного автомата Калашникова. На месте происшествия было обнаружено пять гильз. Позднее он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, а оружие изъято.

До этого за стрельбу в воздух в Ливане задержали 34 человека. По данным СМИ, в результате одного из таких инцидентов погибла женщина.