Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников написал явку с повинной

Гражданин России Егор Дудников, арестованный в Белоруссии по обвинениям в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, написал явку с повинной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на государственный телеканал ОНТ.

«Он сразу же (после задержания – прим. ред.) напишет явку с повинной и подтвердит свою причастность к Telegram-ресурсу, и не к одному», — сказали в эфире телеканала.

Ранее стало известно, что задержанных в Минске российских граждан Софию Сапегу и Егора Дудникова посетили сотрудники посольства России. По данным дипломатов, жалоб на условия содержания и состояние здоровья от них не поступало.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Дудников был модератором Telegram-ресурса «Отряды самообороны Беларуси», через который действовали «спящие» террористические ячейки. Владельцем ресурса был гражданин Германии господин де Хоффман.

По данным ОНТ, в ноябре Дудников вступил в ОГСБ, а в декабре 2020 года был назначен администратором этого канала.

Дудникова задержали в Белоруссии 5 мая. Ему предъявили обвинение за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы.